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        Manş Denizi'ni geçen Aysu Türkoğlu, şimdi Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 13:15
        Manş Denizi'ni geçen Aysu Türkoğlu, şimdi Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor

        MUĞLA (AA) - İngiltere ve Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 16 saat 28 dakikada yüzerek Manş'ı geçen en genç Türk olan Bodrumlu sporcu Aysu Türkoğlu'nun yeni hedefi, yaklaşık 40 kilometrelik Kuzey Kanalı.

        Bu kez İrlanda-İskoçya arasındaki zorlu Kuzey Kanalı'nı 9-14 Ağustos'ta tarihlerinde yüzerek geçmeye hazırlanan 22 yaşındaki genç sporcu, antrenmanlarını Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürdürüyor.

        Genç yüzücünün antrenmanlarını ailesi de yakından takip ederken, bazı vatandaşlar da sahilde ilgiyle izliyor.

        Türkoğlu, Kumbahçe sahilindeki antrenmanı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Manş geçişinden sonra yeni bir hedef belirlemesi gerektiğini, bu doğrultuda Kuzey Kanalı'nda karar kıldığını aktardı.

        Vücudu soğuk suya alışıkken daha soğuk ve dalga açısından zorlu yerler seçmek istediğini, bu nedenle de Kuzey Kanalı'nı tercih ettiğini ifade eden Türkoğlu, hedefine ulaşmak istediğini dile getirdi.

        Yüzüşün yaklaşık 12 saat sürmesini beklediğini anlatan Türkoğlu, "Yaklaşık 36-40 kilometre aralığında bir mesafe olacak. Orada bazı deniz anaları var. Bu hayvanların bazı tepkimeleri oluyor. Vücudunuzun alerjik tepkime reaksiyonu çok yüksekse, komalık seviyelere kadar gelebiliyorsunuz. Ancak ben böyle bir şey yaşayacağımı tahmin etmiyorum." dedi.

        Türkoğlu, su sıcaklığının 12 ile 14 derece aralığında olmasının beklendiğine değindi.

        Zorlu şartlara alışkın olduğunu ve antrenmanlarını da buna göre yaptığını kaydeden Türkoğlu, şöyle konuştu:

        "Manş Denizi'nden sonra ufak bir sakatlığım olmuştu. Bu nedenle biraz ara vermek zorunda kalmıştım ama sonrasında sakatlığım geçince ve doktorlarla da konuştuktan sonra her şey yoluna girdi. Antrenmanlarıma devam etmeye başladım. Çeşitli antrenmanlarımız oluyor. 6 saat 12 derecelik suda da antrenman yaptım, 2 saat sprint antrenmanları da yaptım. Kuvvet antrenmanları ve ekstrada fizyoterapiyle beraber içsel kuvvetlendirme antrenmanları da oldu. Bu geçişin simülasyonu olsun diye İstanbul'da Küçükyalı Marina'dan çıkıp, Heybeli Ada'yı dönüp geri geldim. Su sıcaklığı 12,7 dereceydi. Benim için çok güzel bir antrenmandı. Kuzey Kanalı'nı geçersem, bunu başaran ilk Türk kadın ve en genç Türk sporcu olacağım."

        Aysu Türkoğlu, Kuzey Kanalı geçişinden hemen sonra "7 Oceans" kanallarını 5 yıl içerisinde tamamlayarak Guinness rekorunu da kırmayı hedefliyor.

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