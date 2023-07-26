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        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Bodrum-Marmaris etabı tamamlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 17:28
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Bodrum-Marmaris etabı tamamlandı

        MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın ilk etabı olan Halikarnas 100. Yıl Kupası Bodrum-Marmaris etabı tamamlandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Muğla Valiliği'nin de destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açık Deniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele veriyor.

        Bodrum-Marmaris-Bodrum rotasında toplamda 250 deniz milinden oluşan parkurun ardından 29 Temmuz'da Bodrum Yalıkavak'ta son bulacak Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki yarışların Bodrum-Marmaris ayağı tamamlandı.

        "IRC" ve "Gezgin" sınıflarında yapılan yarışlarda, IRC 0 sınıfında Oytun Çalışlar yönetimindeki Piri Reis Üniversitesi, IRC 1 sınıfında Tımofey Zhbankov yönetimindeki Roskko Racer, IRC 2 sınıfında Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr, IRC 3 sınıfında Vıctor Zakharov yönetimindeki Space Jockey ve IRC 4 sınıfında da Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus birinci oldu.

        Gezgin A sınıfında ise Semih Pekyörür yönetimindeki Querencia, Gezgin, B sınıfında Hasan Basri Aslan idaresindeki Blue Dreams, Gezgin C sınıfında ise Urcun Canel yönetimindeki DHL Asone birinci sırada yer aldı.

        Yarın yapılacak Marmaris Koy İçi Şamandıra Yarışı ile devam edecek yarışlar, 28 Temmuz'da Marmaris-Bodrum etabının startının verilmesinin ardından 29 Temmuz'da Bodrum'da tamamlanacak.

        Yarışlar, 30 Temmuz'da Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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