Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da trafik kazası sonrası otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 22:05
        Muğla'da trafik kazası sonrası otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik kazası sonrası otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.

        Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, Orhaniye Mahallesi Karabağlar Süpüroğlu yaylasında tek taraflı trafik kazasına karıştı.

        Kaza sonrası otomobilde yangın başladı. İhbarın ardından bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, otomobilde hasara yol açtı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Maçta 2 gol var
        Maçta 2 gol var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beykoz'da orman yangını!
        Beykoz'da orman yangını!
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Türkiye, BM'nin kararından memnun
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Sınırda yürek sızlatan olay!
        Fransızlar duyurdu
        Fransızlar duyurdu
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        İstanbul'un akciğeri yine çöplüğe döndü!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Güneş'ten flaş açıklamalar!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Beşiktaş transferi bitiriyor!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Toni Kroos'tan Arda Güler sözleri!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Akdeniz'de deniz suyunda rekor sıcaklık
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler

        Benzer Haberler

        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Bodrum-Marmaris etabı tamamlandı
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nın Bodrum-Marmaris etabı tamamlandı
        Manş Denizi'ni geçen Aysu Türkoğlu, şimdi Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor
        Manş Denizi'ni geçen Aysu Türkoğlu, şimdi Kuzey Kanalı'nı geçmeye hazırlanıyor
        Köyceğizli kanocular, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Köyceğizli kanocular, Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Bodrumspor'da Orgill gitti
        Bodrumspor'da Orgill gitti
        Muğla'da "100 Yılın Yangını" belgeselinin galası yapıldı
        Muğla'da "100 Yılın Yangını" belgeselinin galası yapıldı
        Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Muğla'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı