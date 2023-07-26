Muğla'da trafik kazası sonrası otomobilde çıkan yangın söndürüldü
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde trafik kazası sonrası otomobilde çıkan yangın hasara yol açtı.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilmeyen otomobil, Orhaniye Mahallesi Karabağlar Süpüroğlu yaylasında tek taraflı trafik kazasına karıştı.
Kaza sonrası otomobilde yangın başladı. İhbarın ardından bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın, otomobilde hasara yol açtı.