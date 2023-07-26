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        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 23:27
        Muğla'da otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü öldü

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        Sedat İbrahim G'nin (15) kullandığı 48 JR 265 plakalı motosiklet, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı'nda, Ramazan E. idaresindeki 06 ZHY 55 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        112 Acil Sağlık ekiplerince, hastaneye kaldırılan Sedat İbrahim G, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazanın ardından otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

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