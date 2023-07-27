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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 11:57
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın 4 ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bodrum, Fethiye, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda farklı miktarlarda uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatları, ruhsatsız pompalı av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 2 kılıç ele geçirildi.

        Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

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