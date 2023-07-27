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        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:12
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Bodrum'a uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan şüpheli M.Ş'nin kullandığı araç Bodrum ilçe girişinde durduruldu.

        Şüphelinin aracında ve üzerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan uyuşturucunun bulunma anı polis kamerasınca görüntülendi.

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