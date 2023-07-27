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        Muğla'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 12:20
        Muğla'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Yat Limanı'nda gece saatlerinde M.A, T.T. ve İ.A.Ç. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda diğer iki kişiyi silahla vuran M.A. başına ateş etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, M.A. ve T.T'nin yaşamlarını yitirdiğini belirledi. Yaralı İ.A.Ç. ise hastaneye kaldırıldı.

        Cenazeler polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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