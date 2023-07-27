Bodrum'da sokak hayvanlarına yönelik çipleme ve aşılama çalışması yapıldı Bodrum ilçesinde gezici veteriner ekibi sokak hayvanlarına yönelik çipleme ve aşılama çalışması yaptı.

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde gezici veteriner ekibi sokak hayvanlarına yönelik çipleme ve aşılama çalışması yaptı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, sokak hayvanlarına yönelik başlatılan çalışmalar kapsamında Bitez Mahallesi'nde çipleme, aşılama, genel sağlık kontrolü uygulamalarına devam edildi.

Veteriner İşleri Müdürlüğünce bir süre önce başlatılan ve belirli plan dahilinde Bodrum'un her mahallesinde sokak hayvanlarına yönelik gerçekleştirdiği uygulamalarda 40 kediye çip takılırken 44 kediye kuduz aşısı ve iç-dış parazit uygulaması yapıldı.

Bu kapsamda sokak köpeklerine yönelik çalışmalar da gerçekleştirilirken 13 köpeğe çip takıldı, 20 sokak köpeğine kuduz aşısı ve 26 köpeğe ise iç-dış parazit aşısı yapıldı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından mahalle muhtarları ve hayvansever işbirliğinde 56 mahallede yapılacak çalışmalar kapsamında 6 Temmuz'dan bu yana 7 mahallede sağlık uygulaması gerçekleştirildi.

Ekipler, bugüne kadar 126 kedi, 146 köpek olmak üzere toplam 272 sahipsiz sokak hayvanına sağlık hizmeti verdi.