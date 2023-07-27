Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da 21 plajda engellilere hizmet sunuluyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2023 - 13:41
        Muğla'da 21 plajda engellilere hizmet sunuluyor

        MUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde düzenleme yapılan 21 plajda engellilerin denize girmelerine olanak sağlanıyor.

        Muğla Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Engelsiz Plajlar Projesi ile engellilerin sosyal yaşama daha fazla katılmaları ve hayatın her anına dahil olabilmeleri hedefleniyor.

        Bodrum'da 7, Dalaman'da 2, Datça'da 5, Fethiye'de 2, Milas'ta 3, Ortaca ve Ula ilçesinde ise birer plajda engelliler denize girebiliyor.

        Ortaca ilçesinde engelsiz plajdan yararlanan Salim Aydoğan, uygulamanın kendileri için çok değerli olduğunu ve diğer vatandaşlar gibi denizle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Yüzmeyi çok sevdiğini, uygulamayla rahatlıkla denize girdiğini ifade eden Aydoğan, "Denize girerken belediye çalışanları da bize çok yardımcı oluyor. Başta projenin mimarı Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim." dedi.

        Datça'da engelsiz plajdan faydalanan Ömer Balan ise eskiden denize girme konusunda büyük zorluk yaşadıklarını, projeyle rahatlıkla bu zevki tattıklarını kaydetti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        'TCMB bağımsız bir kurumdur'
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Galatasaray 952 milyon TL zarar açıkladı
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Dere bu hale geldi! OSB'ye ceza, 3 fabrikaya kapama
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Galatasaray'dan son dakika: İşte Icardi'nin geliş tarihi
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        Milli TOGG’a ithal 5G şebekesi olmasın!
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        ABD'nin UFO açıklamaları ne anlama geliyor?
        İmza çok yakın!
        İmza çok yakın!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        Gündüz güneş altında alınan alkol bunu yapıyor!
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        En büyük köstebek türü Hakkari'de keşfedildi
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        Manş'ı geçti... Sıra Kuzey Kanalı'nda!
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        "Tabanca gibi takım yapmışlar!"
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        10 yılda 15 kez! Yine alkollü yakalandı
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        Asgari ücretten her çalışana 3.630 TL
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        3 noktada dev yangın! Müdahale sürüyor
        James Webb'ten büyüleyen kare
        James Webb'ten büyüleyen kare
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Çağla'nın fıçı deneyimi
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Erden Timur'dan İngiltere çıkarması!
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        Ölmüş dedesinin adına hesap açtılar
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!

        Benzer Haberler

        Bodrum'da sokak hayvanlarına yönelik çipleme ve aşılama çalışması yapıldı
        Bodrum'da sokak hayvanlarına yönelik çipleme ve aşılama çalışması yapıldı
        Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 362 kilogram atık çıkarıldı
        Bodrum'da deniz dibi temizliğinde 362 kilogram atık çıkarıldı
        Muğla'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Muğla'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli yakalandı
        Datça'da sahilinde ölü caretta caretta bulundu
        Datça'da sahilinde ölü caretta caretta bulundu