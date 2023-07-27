Muğla'da termik santral çalışanları aileleriyle basın açıklaması yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde termik santral çalışanları aileleriyle basın açıklaması yaptı.

Yeniköy ve Kemerköy termik santralleri çalışanları, aileleri ve esnaftan oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişilik grup, Yeniköy Termik Santrali'ndeki futbol sahasında toplandı.

Çalışanlar adına konuşan Mustafa Koçak, yıllardır santralde çalıştığını söyledi.

İşlerini kaybetmek istemediklerini kaydeden Koçak, "Burada yaşamaya devam etmek istiyoruz. Maalesef buraları bilmeyen, çoğu dışarıdan gelen birileri bizi 'doğa düşmanı, vatan haini' gibi göstermeye çalışıyor. Bu durum beni ve arkadaşlarımı çok üzüyor, yaralıyor. Artık biz de konuşmak istiyoruz. Bizim de söyleyecek sözümüz var. Çünkü konuyu bilen bilmeyen herkes konuşuyor." ifadelerini kullandı.

Koçak, burada doğup büyüdüğünü vurgulayarak, "Benden daha iyi buraların değerini kimse bilemez. Geleceğimizi, dışardan gelen insanların belirlemesini istemiyoruz. Onlar 3 gün sonra kalkıp gidecek biz burada yaşamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Milaslı kadınların emeği yok sayılmaya çalışılıyor"

YK Enerji'nin desteğiyle sürdürülen arkeolojik kazılarda görev yapan arkeolog Ezgi Karaman, 2006'dan beri maden sahalarının içinde yer alan bölgede sürdürülen kazılarda 94 kişinin çalıştığına dikkati çekti.

75 kişilik işçi kadrosunda da Milas köylerinde yaşayan 34 kadının çalıştığını aktaran Kahraman, şöyle devam etti:

"Arkeolojik kazılarla ilgili olarak son günlerde gerçeklikle ilgisi olmayan bir manipülasyon kampanyası yürütülüyor. Milaslı kadınların emeği yok sayılmaya, değersizleştirilmeye çalışılıyor. İnsanlığın ortak mirası kültürel değerlerin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarımıza devam etmek istiyoruz. Burada yaşayan ve çalışan insanlar olarak biz de sesimizin duyulmasını istiyoruz."

Bölge esnafı adına konuşan Ali Gökbel, yıllardır Yeniköy Termik Santrali'nde çalışanların servis hizmetini vererek ekmek parasını kazandığını ve çocuklarını bu şekilde büyütüp okuttuğunu anlattı.

- "Çocuklarına iyi bir gelecek vermeye çalışan bizleri görmezden geliyorlar"

Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim AŞ Genel Müdürü Mesut Serhat Dinç de yaptığı konuşmada, günlerdir, hiç istemedikleri halde, kendileri dışında herkesin konuştuğu, eksik, yanlış bilgilerin havada uçuştuğu bir dezenformasyon sürecinin içinde olduklarını söyledi.

"Santraller kapatılsın" diyenin de konuyu sadece "ağaç" boyutu ile anlatanların da olduğunu belirten Dinç, "Bugün burada hep birlikte biz de kendimizi anlatmak istiyoruz. Öncelikle Türkiye'nin milli değerleri olan bu santraller ülkemizdeki toplam enerji üretiminin yüzde 2,5'ini tek başına karşılıyor. Bu çok büyük bir rakam. Yani ülkemizdeki her 40 haneden biri Yeniköy ve Kemerköy santrallerinde üretilen enerjiyle aydınlatılıyor." ifadelerini kullandı.

1980'li yılların sonunda devlet tarafından kurulan bu santrallerin ülkeye katkı sunması için canla başla çalıştıklarını dile getiren Dinç, sözlerini şöyle tamamlandı:

"Aramızda yıllarını bu santrallere adamış isimler var, kimilerinizin babası kimilerinizin dedesi buradan emekli oldu. Hatta şu anda aynı aileden birlikte çalışan onlarca mesai arkadaşımız var. Şu anda santrallerimizde çalışan 3 bini aşkın kişinin ve ailelerinin işlerini kaybetme korkusu yaşadığını biliyorum. Çocuklarına iyi bir gelecek vermeye çalışan bizleri görmezden geliyorlar. Oysa onlar şunu bilmiyorlar ki bu santralde çalışanların büyük bir kısmı burada doğdu, burada büyüdü, burada aile kurdu ve bundan sonra da burada yaşamaya devam etmek istiyor. Lütfen sesimizi duyuralım. Dışarıdan gelip hepimiz adına konuşan ve kaderimizi belirlemek isteyenler var. Buranın gerçek sahibi ve sakini bizleriz. Kaderimizle ilgili başkalarının karar vermesine müsaade etmeyeceğiz."

Gruptakiler ellerinde Türk bayrağı ile "Evimizde huzur istiyoruz", "Ekmeğimize sahip çıkıyoruz", "Yerli ve milli enerji engellenemez", "Anne, babam işsiz mi kalacak", "Biz halk değil miyiz", "Babam işsiz kalmasın" yazılı pankart ve dövizler taşıdı.

Kalabalık, "Emeğe uzanan eller kırılsın", "Milli enerji engellenemez", "İş, ekmek yoksa barış da yok" ve "Direne direne kazanacağız" sloganları attı.

Açıklamaların ardından grup sloganlar atarak Yeniköy Termik Santrali girişine yürüdü.