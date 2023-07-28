Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 16:07
        GÜNCELLEME - Fethiye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

        Katrancı koyundaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi. Yangına 3 helikopter, 3 uçak, çok sayıda arazöz ve yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi.

        Dalaman'da konuşlu Antonov tanker uçağı da yangın söndürme çalışmasına destek verdi.

        Ekiplerin etkin mücadelesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Kemer yangını 4'üncü gününde kontrol altında
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        Borsada 7.000 puan aşıldı
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        "Korkaklar zafer anıtı dikemez"
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        Ağabeyini böyle öldürdü!
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        O enfeksiyon karaciğer kanserinin yüzde 40-50'sinden sorumlu
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Bolu'da esrarengiz kazı! Maden işçileri getirildi
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        Kerem Demirbay imzayı atmaya hazırlanıyor
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        "İşte o an ağlamaya başlıyorum"
        En güzel yaz havası!
        En güzel yaz havası!
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Eski eşinin yeni nişanını tebrik etti
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye aday!
        Japonya 'yok oluyor'
        Japonya 'yok oluyor'
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Ante Rebic, Beşiktaş'ta!
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        Enflasyonda düşüş döviz kuruna mı bağlandı?
        İşte Pogba gerçekleri!
        İşte Pogba gerçekleri!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemideki yangın sürüyor!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Ve Icardi yola çıktı!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Türkiye yükselişe geçti!
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Burası ne Antalya ne de Muğla! Doğası hayran bıraktı
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda
        Üç aşk tek cevap: Her şey yolunda

        Benzer Haberler

        Datça'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Datça'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'da orman yangını (2)
        Muğla'da orman yangını
        Muğla'da orman yangını
        Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Fethiye'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Muğla'da trafikte 'yaban eşeği' tehlikesi
        Muğla'da trafikte 'yaban eşeği' tehlikesi
        Bodrumspor'da kombineler hazır
        Bodrumspor'da kombineler hazır