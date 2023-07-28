Muğla'da narenciye üreticilerine Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde narenciye üreticiliği yapan çiftçilere Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Ege İhracatçılar Birliğinin katkılarıyla gerçekleştirilen program öncesi Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Ortaca Temsilciliği salonunda toplantı düzenlendi.

Toplantıda Akdeniz meyve sineği ile mücadelenin narenciyede ürün kalitesi artışındaki önemi vurgulandı.

Dağıtılan aparatlar Tepearası Mahallesi'ndeki Zafer Çelimli'nin bahçesinde ağaçlara bağlanarak tuzağın kullanımı hakkında bilgilendirme yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Muhammet Sevinç, Akdeniz meyve sineğiyle mücadele çalışmaları kapsamında Ege İhracatçılar Birliği ile yürüttükleri proje çerçevesinde üreticilere hibe olarak tuzak dağıttıklarını söyledi.