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        Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 23:41
        Muğla'da helikopterle trafik denetimi yapıldı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik helikopterle denetlendi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, yaz aylarında yaşanan araç yoğunluğu ve araçlardan atılan çöp, izmarit ve benzeri maddelerin orman yangınlarına sebebiyet vermesi nedeniyle Turunç-İçmeler kara yolunda helikopterli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kontrollerde, söz konusu güzergahtaki araçlara ilişkin herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

        Yetkililer, sürücülerden kurallara uymalarını ve araçlarından dışarıya herhangi bir çöp ve yanıcı madde atmamasını istedi.

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