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        Seydikemer Devlet Hastanesine 162 sağlık personelinin ataması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:36
        Seydikemer Devlet Hastanesine 162 sağlık personelinin ataması yapıldı

        MUĞLA (AA) - Seydikemer Devlet Hastanesine ihtiyaç duyulan 162 sağlık personelinin atamasının yapıldığı bildirildi.

        AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ilettikleri Seydikemer Devlet Hastanesi'nin sağlık personeli açığının giderildiğini açıkladı.

        150 yatak kapasitesi ile mayısta hizmete açılan Seydikemer Devlet Hastanesi'nin geçtiğimiz günlerde C grubundan B grubuna yükseltildiğini hatırlatan milletvekilleri Otgöz ve Mete, sağlık personeli eksiğinin de giderildiğini belirtti.

        Milletvekilleri Otgöz ve Mete yaptıkları yazılı açıklamada şunları kaydetti:

        "C grubundan B grubuna yükselterek, hastanemizin tıbbi araç, gereç, cihaz ve personel açısından güçlenmesini sağladık. Kıymetli hemşerilerimize en modern şartlarda sağlık hizmeti verilmesini sağlıyoruz. 150 yatak, 37 poliklinik, 4 ameliyathane, 16 yoğun bakım yatağı ile sağlık hizmeti vermeye başlayan Seydikemer Devlet Hastanesi'ne; 11 uzman doktor, 4 diş doktoru, 1 acil doktoru, 80 hemşire, 20 ebe olmak üzere 162 sağlık personeli atandı. Atanan sağlık personeli en kısa zamanda hastanemizde hizmet vermeye başlayacaktır. Muğla'mızın diğer ilçelerinde ihtiyaç duyulan sağlık personeli atamasının yapılması için de görüşmelerimiz devam ediyor. Muğla'nın ihtiyacı olan her alanda yatırım ve hizmetlerimize devam edeceğiz. Bu süreçteki destek ve ilgileri için Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya kıymetli hemşerilerimiz adına en kalbi teşekkür ve şükranlarımızı sunuyoruz."

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