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        Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde sokaklar mavi ve beyaza boyanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 12:44
        Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde sokaklar mavi ve beyaza boyanıyor

        MUĞLA (AA) - Bodrum'un simgesi haline gelen mavi ve beyaz, Bodrum Belediyesi tarafından kent mimarisine uygun olarak yaygın hale getiriliyor.

        Bodrum'un özgün dokusuna ait olan beyaz badanalı evleri ile mavi kapı ve pencerelerin kentte yaygınlaşması amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Bitez Mahallesi'nde çalışma başlatıldı.

        Köyiçi mevkisinden başlayan çalışmalar, mülk sahiplerinden alınan izin sonrası gerçekleştirilirken diğer sokak ve caddelerde devam ediyor.

        Yaz başında başlayan çalışmalarda 19 ev ve iş yerinin dış cephesi beyaza, kapı ve pencere söveleri de maviye boyandı.

        Bitez Mandalin Caddesi'nde çalışmalarını tamamlayan ekipler, belirlenen plan doğrultusunda boyama işlemlerine devam edecek.

        Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'un özgün mimarisini ve dokusunu korumak için çalışmalarına devam edeceklerini bildirdi.

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