Muğla'da narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı

MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan, "Turunçgillerde Pestisit Kalıntısı ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında, Muğla narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı.

Meyve sineğiyle mücadelede kullanılacak tuzakların dağıtımı dolayısıyla Ortaca Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve çiftçiler katıldı.

Törende üreticilere 5 bin Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, buradaki konuşmasında, Muğla'nın narenciye üretiminde kaliteli ve kalıntı olmayan ürün çıktısına büyük önem verdiklerini söyledi.

Son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle özellikle sinek popülasyonunda artış olduğunu belirten Saylak, "Narenciye bahçelerinde kimyasal kullanmadan, biyoteknik mücadele için seferberlik başlattık. Muğla'ya 5 bin tuzak temin eden Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliğine üreticiler adına teşekkür ederim. Üreticilere 2 bin 500 tuzak desteği daha sağlanacak." dedi.

Konuşmaların ardından, törene katılanlarca çiftçi Zafer Çelimli'nin narenciye bahçesine monitör tuzak asımı yapıldı.

Tuzak dağıtımının ardından üreticilere, tuzakların doğru kullanım yöntemleri hakkında bilgi verildi.