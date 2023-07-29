Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 19:20
        Muğla'da narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı

        MUĞLA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan, "Turunçgillerde Pestisit Kalıntısı ile Mücadele Eylem Planı" kapsamında, Muğla narenciye bahçelerinde Akdeniz meyve sineğiyle mücadele başlatıldı.

        Meyve sineğiyle mücadelede kullanılacak tuzakların dağıtımı dolayısıyla Ortaca Sanayi ve Ticaret Odası'nda düzenlenen programa, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak ve çiftçiler katıldı.

        Törende üreticilere 5 bin Akdeniz meyve sineği tuzağı dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, buradaki konuşmasında, Muğla'nın narenciye üretiminde kaliteli ve kalıntı olmayan ürün çıktısına büyük önem verdiklerini söyledi.

        Son yıllarda küresel iklim değişikliği nedeniyle özellikle sinek popülasyonunda artış olduğunu belirten Saylak, "Narenciye bahçelerinde kimyasal kullanmadan, biyoteknik mücadele için seferberlik başlattık. Muğla'ya 5 bin tuzak temin eden Ege Yaş Sebze Meyve İhracatçıları Birliğine üreticiler adına teşekkür ederim. Üreticilere 2 bin 500 tuzak desteği daha sağlanacak." dedi.

        Konuşmaların ardından, törene katılanlarca çiftçi Zafer Çelimli'nin narenciye bahçesine monitör tuzak asımı yapıldı.

        Tuzak dağıtımının ardından üreticilere, tuzakların doğru kullanım yöntemleri hakkında bilgi verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        8 katlı bina yıkım sırasında çöktü
        Selin izleri siliniyor
        Selin izleri siliniyor
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Köylüler esrarengiz kazı için konuştu: Hazine mi var?
        Fransa onu konuşuyor
        Fransa onu konuşuyor
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        “Kız arkadaşıma neden mesaj atıyorsun” cinayeti!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Galatasaray'da yerli harekatı!
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Annesini arabanın anahtarını vermediği için öldürmüş
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Ali Koç'tan flaş sözler!
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        Dehşet görüntülerinin detayları ortaya çıktı
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        "Yatırımlar çabalarımıza olan güveni gösteriyor"
        Depreme eşdeğer dans
        Depreme eşdeğer dans
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Orta Anadolu burada serinliyor
        Geliş tarihi belli oldu!
        Geliş tarihi belli oldu!
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        UFO iddialarına Pentagon'dan yanıt
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        O tokada 5 yıl hapis istemi
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Rota oluşturuldu: Yunanistan
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Bebek bakışlı provokatif melek
        Suda aşk
        Suda aşk

        Benzer Haberler

        Bodrumspor, Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        Bodrumspor, Burak Çoban ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı, Marmaris-Bodrum etabıyla sona erdi
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı, Marmaris-Bodrum etabıyla sona erdi
        Efekan'ın intihar ettiği tüfeğin arkasından silah kaçakçılığı çıktı
        Efekan'ın intihar ettiği tüfeğin arkasından silah kaçakçılığı çıktı
        Muğla'daki büyük yangınların 2'nci yılında yanan alanlar tekrar yeşeriyor
        Muğla'daki büyük yangınların 2'nci yılında yanan alanlar tekrar yeşeriyor
        Datça'da tatil yapan 150 çocuğa Hacivat ve Karagöz ile trafik eğitimi verildi
        Datça'da tatil yapan 150 çocuğa Hacivat ve Karagöz ile trafik eğitimi verildi
        Muğla'da büyük yangınların ikinci yılında yanan alanlar tekrar yeşeriyor
        Muğla'da büyük yangınların ikinci yılında yanan alanlar tekrar yeşeriyor