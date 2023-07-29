Marmaris'te bir eve baskın yapan polis 21 tüfek ve 8 tabanca ele geçirdi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde polisin operasyonu çerçevesinde bir eve yapılan baskında değişik çap ve modellerde 21 tüfek, 8 tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin pompalı tüfekle hayatına son vermesi üzerine silahı nereden temin ettiğiyle ilgili çalışma kapsamında bir eve baskın yaptı.

Operasyonda ruhsatsız 7 tam otomatik, 5 tek kırma, 5 çift kırma, 2 pompalı, 2 havalı olmak üzere 21 tüfek, 7'si kurusıkı 8 tabanca ile bu silahlara ait çeşitli kalibrelerde 2 bin 661 fişek ele geçirildi.

Polisin kamerayla kaydettiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli Ü.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.