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        Marmaris'te Orman Şehitleri adına hayrat çeşmesi yaptırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 22:45
        Marmaris'te Orman Şehitleri adına hayrat çeşmesi yaptırıldı

        MUĞLA (AA) - Muğla'da 2021'de yaşanan büyük orman yangınlarında hayatlarını kaybeden Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'in anısına orman şehitleri çeşmesi yaptırıldı.

        İki yıl önce 29 Temmuz’da başlayan, 6 Ağustos'ta kontrol altına alınan büyük Marmaris yangının yıl dönümünde, Hasdemir ve Akdemir'in anısını yaşatmak için yangınların meydana geldiği İçmeler Mahallesi'nde Marmaris Belediyesince Orman Şehitleri Çeşmesi inşa edildi.

        Çeşmenin açılışına törenine Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay orman şehitlerinin aileleri ve vatandaşlar katıldı.

        Oktay, konuşmasında, orman şehitlerinin anısının bu alanda yaşatılacağını söyledi.

        Görkem Hasdemir ve Şahin Akdemir'i unutmayacaklarını belirten Oktay, "İnsanlar gerçek anlamda ölümü isimleri unutulduğu zaman yaşarlar. Biz bu kardeşlerimizi unutmayacağız. Orman şehitlerimizin isimleri burada sonsuza dek yaşayacak. Görkem ve Şahin kardeşlerimizi bir kez daha minnetle ve saygıyla anıyor, kederli ailelerine baş sağlığı diliyorum." diye konuştu.

        Hasdemir ve Akdemir'in aileleri de çeşme açılışında duygusal anlar yaşarken onların anısına çeşme yaptırılmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Açılış törenin ardından çeşmenin bulunduğu alana zeytin ağaçları dikildi.

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