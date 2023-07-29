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        Marmaris'te evinde 21 tüfek ve 8 tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 20:27
        Marmaris'te evinde 21 tüfek ve 8 tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde evinde 21 tüfek 8 tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        - Olay

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün, bir kişinin pompalı tüfekle hayatına son vermesi üzerine silahı nereden temin ettiğiyle ilgili çalışmanın ardından bir eve baskın yapılmıştı.

        Baskında ruhsatsız 7 tam otomatik, 5 tek kırma, 5 çift kırma, 2 pompalı, 2 havalı olmak üzere 21 tüfek, 7'si kurusıkı 8 tabanca ile bu silahlara ait çeşitli kalibrelerde 2 bin 661 fişek ele geçirilmiş, Ü.Ö. gözaltına alınmıştı.

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