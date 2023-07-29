Marmaris'te evinde 21 tüfek ve 8 tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde evinde 21 tüfek 8 tabanca ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ü.Ö, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

- Olay

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince dün, bir kişinin pompalı tüfekle hayatına son vermesi üzerine silahı nereden temin ettiğiyle ilgili çalışmanın ardından bir eve baskın yapılmıştı.

Baskında ruhsatsız 7 tam otomatik, 5 tek kırma, 5 çift kırma, 2 pompalı, 2 havalı olmak üzere 21 tüfek, 7'si kurusıkı 8 tabanca ile bu silahlara ait çeşitli kalibrelerde 2 bin 661 fişek ele geçirilmiş, Ü.Ö. gözaltına alınmıştı.