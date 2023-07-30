Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı ilk etabı sonuçları açıklandı

MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve iki etapta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı Halikarnas 100. Yıl Kupası'nın sonuçları açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele etti.

14 ülkeden 450'nin üzerinde sporcunun katıldığı yarışta, genel klasmanda dereceye giren kaptan ve tekneler ise şu şekilde:

IRC 0 sınıfında

1 - Taranov Maxım yönetimindeki Magıc Twelve Team

2 - Serhat Altay yönetimindeki Arkas

3 - Petr Kochnev yönetimindeki Saıl Experts

IRC 1 sınıfında

1 - Tımofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer

2 - Alıaksandr Racheuskı yönetimindeki Pavetra

3 - Barış Koncagül yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı

IRC 2 sınıfında

1 - Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr

2 - Onur Bilgen yönetimindeki Mediamarkt Yelken Takımı

3 - Halil Arıkan yönetimindeki Baymineral-Heysaıl Race Team

IRC 3 sınıfında

1 - Vıktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey

2 - Ali Öztürk yönetimindeki Ada Saılıng Team

3 - Evren Koncagül yönetimindeki Kmh Rıggıng

IRC 4 sınıfında

1 - Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus

2 - Hasan Çıplak yönetimindeki M2 - Olıve Farm Datça

3 - Uğur Esen yönetimindeki Saıl Fast Racıng Team

Gezgin A sınıfında

1 - Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü

Gezgin B sınıfında

1 - Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams

Gezgin C sınıfında

1 - Urcun Canel yönetimindeki Dhl Asone

Etkinlik, bu akşam Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.