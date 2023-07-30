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        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı ilk etabı sonuçları açıklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 18:23
        Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışı ilk etabı sonuçları açıklandı

        MUĞLA (AA) - Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl dördüncü kez düzenlenen ve iki etapta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışının ilk etabı Halikarnas 100. Yıl Kupası'nın sonuçları açıklandı.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, Muğla Valiliği'nin destekleriyle, DHL Express ana sponsorluğunda, Anadolu Ajansı'nın "Global İletişim Ortağı" olduğu, Türkiye Yelken Federasyonu koordinasyonunda İstanbul Açıkdeniz Yat Yarış Kulübü tarafından gerçekleştirilen organizasyonda, dünyanın dört bir yanından gelen yelkenli ve yarışçılar şampiyonluk için mücadele etti.

        14 ülkeden 450'nin üzerinde sporcunun katıldığı yarışta, genel klasmanda dereceye giren kaptan ve tekneler ise şu şekilde:

        IRC 0 sınıfında

        1 - Taranov Maxım yönetimindeki Magıc Twelve Team

        2 - Serhat Altay yönetimindeki Arkas

        3 - Petr Kochnev yönetimindeki Saıl Experts

        IRC 1 sınıfında

        1 - Tımofey Zhbankov yönetimindeki Rossko Racer

        2 - Alıaksandr Racheuskı yönetimindeki Pavetra

        3 - Barış Koncagül yönetimindeki Fenerbahçe Doğuş Yelken Yat Takımı

        IRC 2 sınıfında

        1 - Rytov Igor yönetimindeki Bogatyr

        2 - Onur Bilgen yönetimindeki Mediamarkt Yelken Takımı

        3 - Halil Arıkan yönetimindeki Baymineral-Heysaıl Race Team

        IRC 3 sınıfında

        1 - Vıktor Zakharov yönetimindeki Space Jockey

        2 - Ali Öztürk yönetimindeki Ada Saılıng Team

        3 - Evren Koncagül yönetimindeki Kmh Rıggıng

        IRC 4 sınıfında

        1 - Kaan Parlas yönetimindeki Cygnus

        2 - Hasan Çıplak yönetimindeki M2 - Olıve Farm Datça

        3 - Uğur Esen yönetimindeki Saıl Fast Racıng Team

        Gezgin A sınıfında

        1 - Semih Pekyörür yönetimindeki Haliç Su Sporları Kulübü

        Gezgin B sınıfında

        1 - Hasan Basri Aslan yönetimindeki Blue Dreams

        Gezgin C sınıfında

        1 - Urcun Canel yönetimindeki Dhl Asone

        Etkinlik, bu akşam Bodrum Kalesi'nde düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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