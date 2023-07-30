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        Fethiye açıklarındaki özel teknelerden 2 kişiye tıbbi tahliye

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 21:25
        Fethiye açıklarındaki özel teknelerden 2 kişiye tıbbi tahliye

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında teknelerinde rahatsızlanan ve yaralanan 2 kişi, sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknelerinde bir kişinin rahatsızlandığı, bir kişinin de yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Sahil güvenlik ekipleri, tıbbi tahliyesini yaptıkları kişileri sağlık ekiplerine teslim etti.

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