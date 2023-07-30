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        Muğla Valiliğinden Milas'taki Orman Genel Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin açıklama:

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 21:52
        Muğla Valiliğinden Milas'taki Orman Genel Müdürlüğü çalışmalarına ilişkin açıklama:

        MUĞLA (AA) - Muğla Valiliği, Milas ilçesinde 24 Temmuz'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların sona erdiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden alınmış ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda; Yeniköy Kemerköy termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verildiği belirtildi.

        "Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibarıyla sona ermiştir." ifadesi kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Bu işlemden sonra, maden çıkacak sahalar tıpkı diğer maden sahalarında olduğu gibi izin sahibi tarafından rehabilitasyon projesine uygun olarak rehabilite edilecek ve mevcut alanda benzer özelliklerde 130 bin fidan dikimi gerçekleştirecektir. Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturamaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz."

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