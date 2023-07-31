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        GÜNCELLEME - Ünlü modacı Nail Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 12:13
        GÜNCELLEME - Ünlü modacı Nail Yurdakul son yolculuğuna uğurlandı

        MUĞLA (AA) - Birçok ünlünün terzisi olan ve Muğla'da tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında vefat eden modacı Nail Yurdakul'un cenazesi toprağa verildi.

        Köyceğiz'de emeklilik yıllarını geçiren ve bir süre önce Fethiye Huzurevi'ne yerleşen Yurdakul, organ yetmezliği nedeniyle Fethiye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Buradan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, daha sonra Milas'taki özel bir hastaneye sevk edilen Yurdakul, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Yurdakul'un cenazesi için Köyceğiz'deki Hacıbey Camisi'nde tören düzenledi. Törene, Yurdakul'un yakınları, Biga Kaymakamı Erdinç Dolu ile vatandaşlar katıldı.

        Burada kılınan cenaze namazının ardından Yurdakul'un cenazesi, Toparlar Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

        - Nail Yurdakul kimdir?

        Askerden döndükten sonra 1951'de İstanbul'da terzi çıraklığına başlayan Yurdakul, Olgunlaşma Enstitüsünde tayyör öğretmenliği yaptıktan sonra Ankara'ya döndü. Burada ilk iş yerini açan Yurdakul, kısa sürede devlet büyükleri ve ünlü sanatçıların terzisi haline geldi.

        Yurdakul, İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü, Adnan Menderes, Cemal Gürsel, Suat Hayri Ürgüplü ve eşleri için kıyafetler dikti.

        Boğaz Köprüsü'nde, köyde, sinemada ilk kez defileler düzenleyen Yurdakul, Türkiye'nin ilk manken okulunu ve kadın futbol takımını kurdu.

        - "Moda kralı" olarak anıldı

        Pazen kumaştan 1966'da hazırladığı elbise Madrid'deki tekstil fuarında birinci seçilen Yurdakul, İspanya, Fransa, İsviçre ve Almanya'da şubeler açtı ve "Moda Kralı" olarak anılmaya başladı.

        Yurdakul, 1965'te Milli Mücadele döneminde giydiklerinden çok etkilendiği Atatürk'ün bir kıyafetini yeniden modernize ederek dikti. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü bu kıyafeti çok beğendi ve "Milli Mücadele Çaprazı" ismini verdi. Yurdakul ayrıca Türkiye'de ilk Atatürk kıyafetleri defilesini yaptı. "Milli Mücadele Çaprazı" şu anda Tunus'ta bir müzede sergileniyor.

        Birçok ünlü isme kıyafet tasarlayan Yurdakul, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için ilk kurşungeçirmez yelek dikmişti.

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