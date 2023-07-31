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        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 21:35
        Muğla'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 31 zanlıdan 4'ü tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 31 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.

        Operasyonlarda 31 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ile iki hassas terazi ele geçirildi.

        "Uyuşturucu madde ticareti yapmak", "uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçlarından haklarında işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

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