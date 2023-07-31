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        Bodrum'da otellerde hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 22:01
        Bodrum'da otellerde hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde otel odalarından hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Gümbet Mahallesi'ndeki iki farklı otelde hırsızlık olayı ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen adreslere gitti.

        Otellerin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, bir şüphelinin otellerin bilekliklerini kullanarak bu otellerde yemek yediğini, sonra da balkonlarından girdiği odalarda hırsızlık yaptığını tespit etti.

        Kimliği belirlenen şüpheli T.M.G, kaldığı apartta gözaltına alındı.

        Şüphelinin odasında yapılan aramada, mağdurlara ait olduğu belirlenen döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ele geçirilen çalıntı paraların yabancı uyruklu sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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