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        Muğla'da kamyonette 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 15:47
        Muğla'da kamyonette 12 düzensiz göçmen yakalandı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde yatak bazası yüklü izlenimi verilen kamyonet kasasında 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Marmaris Amirliği ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla devriye ve araştırma çalışması yaptı.

        Yatak bazası yüklü izlenimi verilen brandalı kamyonette yapılan kontrolde araç içerisinde Suriye ve Filistin uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

        Göçmen kaçakçılığıyla ilgili gözaltına alınan 3 zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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