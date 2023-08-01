Çağdaş Bodrumspor, spor markası Sportive ile sponsorluk anlaşması imzaladı

MUĞLA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, çok markalı aktif spor markası Sportive ile sponsorluk anlaşması yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Basketbol Ligi'nden Basketbol Süper Ligi'ne çıkma başarısı gösteren kulüp ile firma arasındaki anlaşma, Sportive'in Bodrum Midtown alışveriş merkezindeki mağazasında imzalandı.

Çağdaş Bodrumspor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar ve Sportive Üst Yöneticisi (CEO) Zeynep Selgur'un katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde, kulübün yöneticileri ile basketbolcuları da hazır bulundu.

Dağlarca Çağlar, yaptığı açıklamada, Çağdaş Bodrumspor olarak forma ile lisanslı ürünlerin sponsorluğunu Sportive markasının tecrübesi ve uzmanlığına teslim etmekten büyük

mutluluk duyduklarını, takımın mücadeleci enerjisinin de bu birlikteliğe heyecan katacağını hissettiğini dile getirdi.

Zeynep Selgur da kulübün bu kadar kısa zamanda yakaladığı başarının ilham verici olduğunu belirterek, "Yolun henüz başında olan Çağdaş Bodrumspor'un emin adımlarla basketboldaki yerini sağlamlaştıracağına inanıyor, bir Bodrumsever olarak da Çağdaş Bodrumspor takımına başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İki yıllık anlaşma çerçevesinde Çağdaş Bodrumspor Kulübünün hem A hem de altyapı takımlarının müsabaka, kamp ve antrenmanları süresince giyeceği forma ile lisanslı ürünlerin tamamı Sportive tarafından üretilecek.