Marmaris'te "Apirota Marmaris" projesi hayata geçirildi

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde hayata geçirilen "Apirota Marmaris" projesiyle kent ve çevresinde yapılan arıcılığın turizmle entegre hale getirilmesi ve alternatif turizm alanlarında aktivite çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Marmaris Ticaret Odasından yapılan açıklamada, Marmaris Ticaret Odası, Marmaris Kaymakamlığı, Marmaris Belediyesi ve Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından hibe desteği verilen “Apirota Marmaris” projesi uygulamaya koyulduğu bildirildi.

Marmaris Bal Evi'nde oluşturulan apiair kabini, arılık alanlara düzenlenen turlar, Amos ve Phoenix Antik Kentleri, Bayır Köyü Anıt Ağacı, Marmaris Kalesi gibi kültür rotaları ile 360 derece sanal turların proje kapsamında deneyimlenebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marmaris’in yöresel lezzetlerinin deneyimlenebileceği Apiturlar sırasında Coğrafi İşaretli Marmaris Çam Balı'nın üretim aşamaları da ziyaretçilere anlatılıyor. Ayrıca yöre halkının ürettiği yerel ürünlerin ve kadınların da çalışmaya ortak edilerek turizme kazandırılmasını amaçlayan proje ile ilgili detaylara https://apiroutemarmaris.com/ adlı bir web sitesinden ulaşılabiliyor."