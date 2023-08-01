Marmaris'te Marvelos Akıllı Bisiklet Sistemi'ni 4 yılda 94 bin 570 kişi kullandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediyenin geliştirdiği Marvelos Akıllı Bisiklet Sistemi'ni 4 yılda 94 bin 570 kişi kullandı.

Marmaris Belediyesince kentte 4 yıl önce "Sağlığa pedalla, hayatı yakala!" sloganıyla başlatıldı. Bu çerçevede ilçede bisiklet yolu ağı da 21,3 kilometreye çıkarıldı.

Bisiklet severlerin cep telefonlarına indirilen Marvelos uygulaması üzerinden kiralama yapabildiği sistemi 4 yılda 94 bin 570 kişi kullandı.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, gazetecilere, bisikleti en önemli alternatif ulaşım aracı olarak gördüklerini söyledi.

Bisikleti sadece bir hobi veya spor aracı değil bir ulaşım aracı olarak gördüklerini ve bu çerçevede yatırım yaptıklarını ifade eden Oktay, "Üstyapı ve çevre düzenlemesini gerçekleştirdiğimiz tüm büyük projelerde bisiklet yollarını da ekleyerek bisiklet yolu uzunluğunu 21 kilometrenin üzerine çıkardık. Bisiklet dostu bir yerel yönetim olarak bisiklete dair yatırımlarımız devam edecek. Kentin sadece görünen bölgelerinde değil tamamına yaymak gibi bir hedefimiz var. Kısa vadede Hollanda olmasa bile uzun vadede Hollanda'yı geçebileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

"21,3 kilometrelik bisiklet yolu ağımızı her geçen gün güçlendiriyor, sağlıklı, güvenli, ekonomik ve doğa dostu bisiklet kullanımını arttırıyoruz" diyen Oktay, araç sürücülerini de bisiklet yollarına park yapmamaları konusunda uyardı.