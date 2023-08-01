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        Bahamalar ve Malta bayraklı iki kruvaziyer Bodrum'u ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 16:54
        Bahamalar ve Malta bayraklı iki kruvaziyer Bodrum'u ziyaret etti

        MUĞLA (AA) - Malta bayraklı "Star Flyer" ile Bahamalar bayraklı "Emerald Azurra" adlı iki kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesi limanına yanaştırıldı.

        Rodos Limanı'ndan gelerek Bodrum Cruise Port İskelesi'ne yanaşan 111 metrelik Star Flyer isimli yolcu gemisinde çoğunluğu ABD'li 156 yolcu ile 75 personel bulunuyor.

        Patmos Limanı'ndan gelen Bahamalar bayraklı 110 metrelik Emerald Azurra'da da ABD'li 100 yolcu ve 77 mürettebat bulunuyor.

        Gemilerden inen yolcular, gümrük işlemlerinin ardından Paşatarlası, Kumbahçe ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş ve alışveriş yaptı. Bazıları da Bodrum kıyılarında denize girdi, tarihi alanları gezdi.

        "Star Flyer"in akşam saatlerinde Dalyan'a, "Emerald Azurra"nın ise Rodos Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

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