Muğla'da çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Yangının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından yangına sebep olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Olay
Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda dün çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.