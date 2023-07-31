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        Muğla'da çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2023 - 19:44
        Muğla'da çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde dün çıkan orman yangınıyla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Yangının ardından Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

        Çalışmaların ardından yangına sebep olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        - Olay

        Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda dün çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

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