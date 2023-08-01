GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Türkbükü Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmasına hava araçları da destek verdi.
Ekiplerin mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.