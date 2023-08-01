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        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 19:40
        GÜNCELLEME - Bodrum'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Türkbükü Mahallesi'nde makilik alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbarın ardından bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Bodrum İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Söndürme çalışmasına hava araçları da destek verdi.

        Ekiplerin mücadelesiyle kontrol altına alınan yangında, yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

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