Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 500 kilogram atık çıkardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 13:56
        Bodrum'da dalgıçlar deniz dibinden 500 kilogram atık çıkardı

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde dalgıçlarca deniz dibinden 500 kilogram atık çıkarıldı.

        Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla bu yıl 9'uncusu düzenlenen deniz dibi temizliği, Yalıkavak Mahallesi'nden devam etti.

        Belediye bünyesinde görevli 10 dalgıç, Yalıkavak Koyu'nda dalış yaptı. Yaklaşık iki saat süren çalışmada denizden otomobil lastiği, cep telefonu, pet ve cam şişelerin de olduğu 500 kilogram çöp çıkarıldı.

        Temizlik çalışmasında belediyeye ait uzaktan kumandalı yüzey temizleme cihazı da kullanıldı.

        Teknelerle kıyıya getirilen ve burada ekiplerce ayrıştırılan atıklar, daha sonra Bodrum Belediyesi 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine nakledildi.

        Temizlik çalışmasını bazı tatilciler de sahilden takip etti.

        Öte yandan temizlik çalışması havadan dron ile deniz dibinden de su altı kamerasınca görüntülendi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        İstanbul'da iş merkezinde yangın!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        Sendika tamam da sözleşme yok
        Sendika tamam da sözleşme yok
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Alışılmışın dışında bir futbolcu
        Alışılmışın dışında bir futbolcu

        Benzer Haberler

        Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da 23 kaçak göçmen kurtarıldı
        Bodrum'da makilik yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı
        Bodrum'da makilik yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı
        Muğla'da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker alt yola düştü
        Muğla'da sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyan tanker alt yola düştü
        Maki yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı
        Maki yangınında kurtarılan kaplumbağalar tedaviye alındı
        Bodrum'da tankerle su dönemi (2)
        Bodrum'da tankerle su dönemi (2)
        Bodrum'da tankerle su dönemi
        Bodrum'da tankerle su dönemi