Muğla'da şarampole yuvarlanan LPG tankerinin sürücüsü yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde şarampole yuvarlanan LPG tankerinin sürücü yaralandı.

Sürücüsü öğrenilemeyen 06 DFM 203 plakalı tanker, Sakar Geçidi'nde yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre aşağıya yuvarlandı. Akyaka Mahallesi giriş yoluna düşen tankerin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

AFAD ekiplerince yapılan incelemede, patlamaya neden olabilecek gaz sızıntısı olmadığı tespit edildi.

Ulaşımda aksamaya neden olan tankerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.