Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da orman yangını çıkardığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 15:50
        Muğla'da orman yangını çıkardığı öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi

        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde orman yangını çıkardığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli F.K. (25), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Gaipten ses duydum. Çakmakla tutuşturup ormanı yaktım." dediği öğrenildi.

        Kızıldağ mevkisinde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda 31 Temmuz'da çıkan yangın, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince söndürülmüştü. Yangını çıkardığı öne sürülen F.K. dün gözaltına alınmıştı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        10 dönüm ormanı yaktı! "Pes" dedirten savunma!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Sektörden BDDK tepkisi
        Sektörden BDDK tepkisi
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Beşiktaş'tan Pepe bombası!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Bilecik'te vahşet! Kadını darp edip parmaklarını kestiler!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        Fransızlar duyurdu: Cengiz, Fenerbahçe'de!
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        'Fiyatlar 3 haftadır sabit'
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Tüketiciler poşete 25 kuruş ödemeye devam edecek
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Almanya'da ısıtmada 'devrim' krizi
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Biri bu adamı durdursun! Yavru kedileri ayağıyla eziyor!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Suudi Arabistan'a transfer olan yıldızlar!
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        Dünya bir yıllık doğal kaynağını 214 günde tüketti
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        "Ticari boyutunu beceremiyorum zaten teklif de gelmiyor"
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        Sigaradan daha az zararlı sanılıyor, ama...
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        İnterneti ikiye ayırdı... Ayı mı, kostüm giymiş insan mı?
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Otomobildeki rekor Temmuz'da da sürdü
        Gala gecesi!
        Gala gecesi!
        "Bambaşka bir takım"
        "Bambaşka bir takım"
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Koltuk değnekli deniz keyfi
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı
        Ünlü futbolcuyu gören şaşırdı

        Benzer Haberler

        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Otomobile çarpan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        Orman yangını şüphelisi: Büyü bozmak için yaktım
        Orman yangını şüphelisi: Büyü bozmak için yaktım
        Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle Bodrum'a 1960 yolcu geldi
        Bahamalar bayraklı iki kruvaziyerle Bodrum'a 1960 yolcu geldi
        Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Bodrum'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Muğla'da şarampole yuvarlanan LPG tankerinin sürücüsü yaralandı
        Muğla'da şarampole yuvarlanan LPG tankerinin sürücüsü yaralandı
        Bodrum açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı
        Bodrum açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı