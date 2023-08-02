Ortaca ve Dalaman'daki limon üreticisi alıcı bekliyor

MUĞLA (AA) - Ortaca ve Dalaman bölgesinde enterdonato cinsi limon yetiştiren üretici satış için tüccarların gelmesini bekliyor.

Ortaca Ziraat Odası Başkanı Salim Çöllü, Dalaman Ziraat Odası Başkanı Aydın Çepel, Muğla Ticaret Odası Tarım Başkanı Tevfik Tayfun Tuncay ve üreticiler, Çaylı Mahallesi'ndeki bir üreticinin bahçesinde incelemelerde bulundu.

Çöllü, limon sezonunun yeni başladığını, Ortaca ve Dalaman olarak yaklaşık 90 bin ton civarında rekolte beklediklerini ifade etti.

Dalaman Ziraat Odası Başkanı Aydın Çepel de, "Çiftçimizin alın terinin hakkıyla ürettiği ürünün en iyi şekilde para etmesini temenni ediyoruz. Çiftçilikte devamlılık esassa çiftçinin hakkının verilmesi lazım. Biz bu konuda inşallah tüccarlarımızdan gerekli ilgiyi bekliyoruz." dedi.