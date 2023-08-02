Muğla'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Yatağan ilçesinde otomobilin yayaya, ardından elektrik direğine çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.T. yönetimindeki 48 YH 314 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yoldan çıkarak O.Ö. isimli yayaya, ardından da elektrik direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, elektrik direği ile otomobil arasında sıkışan O.Ö'nün bacağının diz altından koptuğunu belirledi.
İtfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan O.Ö. ile otomobildeki 3 yaralı hastaneye kaldırıldı.