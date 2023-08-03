Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Muğla'da konuştu:

MUĞLA (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, dava erleri olarak hedefimiz 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde Yeniden Refah Partimizi belediyelerden iktidara taşımaktır." dedi.

Erbakan, partisinin Menteşe ilçesindeki spor salonunda düzenlenen Muğla 1. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, 14 Mayıs seçimlerinde rakiplerinin sahip bulunduğu imkanlara ve neredeyse 3 haftalık seçim kampanyasına rağmen Yeniden Refah Partisinin 1 milyon 529 bin oy aldığını ve 5 milletvekiliyle Meclise girdiğini söyledi.

Seçimlerdeki başarının 54 sene evvel, 1969'da Konya'dan Necmettin Erbakan'ın önderliğinde yola çıkan kervanın, Milli Görüş davasının bereketi olduğunu ifade eden Erbakan, "Tam 21 yıl aradan sonra Milli Görüş'ü Meclise taşımaya muvaffak oldum. Yeniden Refah Partisi olarak, dava erleri olarak hedefimiz 8 ay sonra yapılacak yerel seçimlerde Yeniden Refah Partimizi belediyelerden iktidara taşımaktır. Milli Görüş belediyeciliğini yeniden milletimizle buluşturmak, şu anda en önemli hedefimizdir. Bugünden itibaren canla başla bu yerel seçimlere hazırlanmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Milli Görüş belediyeciliğinde rüşvetin ve yolsuzluğun olmadığını vurgulayan Erbakan, geçmiş yıllarda Refah Partisinin yönetiminde bulunan il ve ilçelerdeki belediyelerin çalışmalarını anlattı.

Erbakan, 1989 ve 1994'te hayata geçirilen efsane hizmetlerle millete yeniden kavuşmak için can attıklarını belirtti.

Gelecek yıl yapılacak yerel seçimlerde belediyeleri kazanıp milleti efsane hizmetlerle yeniden buluşturmak üzere mücadele edeceklerini dile getiren Erbakan, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda da oylarımızın artış trendini devam ettirip Yeniden Refah Partimizin, hızla büyüdüğünü bütün Türkiye'ye ve dünyaya göstermek. İnşallah '2024'te yerel yönetimlerde iktidar, arkasından 2028'de merkezi yönetimde iktidar' parolasıyla yürüyoruz. Milli Görüş ne zaman Meclise girdiyse bir sonraki seçimlerde mutlaka iktidar ortağı olur. 1969'da Erbakan Hocamız, Milli Görüş'ü Meclise soktu, kendisiyle birlikte, 3 milletvekiliyle birlikte Konya'dan bağımsız milletvekili oldu. 1973 seçimlerinde Milli Selamet Partisi iktidar ortağı oldu. 12 Eylül sonrasında 1991'de Erbakan Hocamız Refah Partimizi aynen bizim bu seçimde yaptığımız gibi bir ittifakla Meclise taşıdı. 1995'ten sonra yapılan seçimde Refah Partisi iktidar ortağı, Erbakan Hocamız başbakan oldu. Şimdi ne oldu? 14 Mayıs 2023'te Yeniden Refah Partimiz Meclise girdi ve inşallah 2028 seçiminde de iktidara gelecek."

Erbakan, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde milletin FETÖ'nün, PKK'nın, LGBT lobilerinin desteklediği, dış güçlerin açık şekilde destek verdiği 7'li masa ittifakına geçit vermediğini belirtti.

Kongreye Yeniden Refah Partisi genel başkan yardımcıları Nureddin Gül ve Fatih Öztek ile partililer katıldı.

Tek listeyle gidilen genel kurulda Yılmaz Elçin, yeniden başkan seçildi.