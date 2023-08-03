Bodrum açıklarında 22 düzensiz göçmen kurtarıldı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 22 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bottaki 22 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.