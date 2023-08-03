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        Milas ilçesinin muhtarları Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2023 - 21:55
        Milas ilçesinin muhtarları Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

        MUĞLA (AA) - Milas ilçesindeki mahalle muhtarları, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Muğla Valiliği 75. Yıl toplantı salonunda Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Ersoy Yılmaz ve ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi.

        Vali Tavlı, muhtarların ilçedeki termik santralle ilgili taleplerini dinledi.

        Tavlı, alandaki kararın yargı tarafından verildiğini ve kolluk güçlerinin de vatandaşın can ve mal güvenliğini mevzuat kapsamında sağladığını ifade etti.

        Süreç boyunca çeşitli provokasyonlar sonucu kolluk kuvvetlerine yönelik tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmaların ilgili kurumlar tarafından başlatıldığını belirten Tavlı, bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere ve provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara rağmen, bugüne kadar duyarlı davranan bölge halkına teşekkürlerini sundu.

        Tavlı, vatandaşları oluşabilecek provokasyonlara karşı dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti.

        Toplantıda muhtarlar, Türkiye'nin ve Muğla'nın yeraltı ve yerüstü zenginliklerinin Türk milletinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devletinin menfaatleri doğrultusunda kullanılmasını istedi.

        Muhtarlar ise köylü olmayan kişilerin köylerine gelip provokatif eylemlerde bulunmaya çalıştıklarını ama yöre sakinleri olarak buna müsaade etmeyeceklerini aktardı.

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