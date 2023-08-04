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        Muğla'da 9 düzensiz göçmen yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 14:39
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        Muğla'da 9 düzensiz göçmen yakalandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 9 düzensiz göçmen ve organizatör olduğu öne sürülen 9 kişi yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Datça-Emecik Mahallesi'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Suriye uyruklu 9 kişi ile organizatör olduğu iddia edilen 9 Türk vatandaşını yakaladı.

        Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı belirlenen bot, motor ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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