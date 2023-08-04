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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:19
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        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada ilçeye il dışından otobüsle uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan yolcunun içinde bulunduğu otobüs Torba Uygulama Noktasında durduruldu.

        Eşkali belirlenen şüpheli M.A.K'nin valizinde ve İstanbul'daki ikametinde yapılan aramada, 1370 gram kokain, uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, 2 mikser ve pres makinesi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Öte yandan valizdeki uyuşturucunun bulunma anı polis kamerasınca kaydedildi.

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