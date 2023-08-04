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        Bodrum'da içme suyu hattında patlama meydana geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 20:43
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        Bodrum'da içme suyu hattında patlama meydana geldi
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu hattında yaşanan patlama nedeniyle şehir içi trafiğinde yoğunluk oluştu.

        Bitez Mahallesi'nde sabah saatlerinde içme suyu ana isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

        Patlamanın ardından Bitez-Ortakent istikameti yol çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum-Turgutreis kara yolu güzergahına yöneldi. Ana ve ara güzergahlarda oluşan trafik yoğunluğunu azaltmak için Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sürüyor. Burada yaşanan yoğunluk ekiplerce giderilmeye çalışılıyor.

        Öte yandan zaman zaman yaşanan yoğunluk dron ile havadan da görüntülendi.

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