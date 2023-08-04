Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Muğla'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 22:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - Muğla'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Aydın-Muğla kara yolu Salihpaşalar Mahallesi mevkisinde İlyas K. (47) idaresindeki 48 E 2014 plakalı otomobil, Ramazan Kara (54) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletli Kara ile beraberindeki Samet Baş'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan otomobil sürücüsü İlyas K. ile aynı araçtaki Ecem K. (18) ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"

        Benzer Haberler

        Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, 2 yaralı
        Muğla'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 kişi öldü, 2 yaralı
        Bodrum'da içme suyu hattında patlama meydana geldi
        Bodrum'da içme suyu hattında patlama meydana geldi
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Bodrum'da su isale hattı patladı, cadde suyla doldu (2)
        Bodrum'da su isale hattı patladı, cadde suyla doldu (2)
        Yolcunun valizinden 1 kilo 370 gram uyuşturucu çıktı
        Yolcunun valizinden 1 kilo 370 gram uyuşturucu çıktı
        Motosikletle otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
        Motosikletle otomobilin çarpıştığı 1 kişinin öldüğü kaza kamerada