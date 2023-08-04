Muğla'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
MUĞLA (AA) - Muğla'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Aydın-Muğla kara yolu Salihpaşalar Mahallesi mevkisinde İlyas K. (47) idaresindeki 48 E 2014 plakalı otomobil, Ramazan Kara (54) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletli Kara ile beraberindeki Samet Baş'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan otomobil sürücüsü İlyas K. ile aynı araçtaki Ecem K. (18) ise ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.