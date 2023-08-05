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        Çağdaş Bodrumspor Basketbol Takımı, iç saha maçlarını evinde oynamak istiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 12:31
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        Çağdaş Bodrumspor Basketbol Takımı, iç saha maçlarını evinde oynamak istiyor
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        MUĞLA (AA) - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrumspor, iç saha maçlarını oynadığı 1250 koltuğa sahip Bodrum Spor Salonu'nun kapasite artırımı için çalışmalara başladı.

        Çağdaş Bodrumspor Kulübü Başkanı Dağlarca Çağlar, yaptığı açıklamada, kapasite artırımıyla ilgili Türkiye Basketbol Federasyonu ile görüştüklerini ve kendilerine anlayış gösterilmesini beklediklerini ifade etti.

        Basketbol gibi sevilen bir sporu sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da oynamak ve Türkiye'yi temsil etmek istediklerini vurgulayan Çağlar, 20 ay önce bu yola başlayıp kulübü kurduklarını, bu sürede gelinen noktada NBA takımlarının bile imreneceği bir başarı öyküsü oluştuğunu anlattı.

        Parkeye her çıktıklarında büyük mücadele içine girdiklerini belirten Çağlar, dertlerinin sadece skor değil, aynı zamanda kaliteli bir oyun sergilemek olduğunun altını çizdi.

        Kendilerine destek olan taraftarlara teşekkür eden Çağlar, "Bunu tek başımıza başarmadık. İki sezondur bize destek veren koca yürekli Çağdaş Bodrumspor taraftarı parkede her zaman yanımızdaydı. Bunu, bize gönül veren, inanan, destekleyen ve sorgusuz sualsiz her maçımızda yanımızda olan Bodrumlu basketbolseverlerle başardık. Şimdi taraftarlarımızın Türkiye'nin devleriyle oynayacağımızı maçları da izlemesini istiyoruz. Çünkü bunu hak ettiler. Kapasite sıkıntısı nedeniyle iç saha maçlarını Muğla Menteşe'deki salonda oynamak durumda kalacağız. Federasyonun 2 bin 500 kapasite zorunluluğu var. Oysa biz Bodrum takımıyız ve Bodrum'da oynamak istiyoruz. Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz." şeklinde konuştu.

        Salon kapasitesini 2500 kişiye çıkarmak üzere ciddi yatırımlı bir projeyi de federasyona sunduklarını aktaran Çağlar, "Mevcut kapasitemiz 1250 kişi. Bu sayıyı artırmak üzere sunduğumuz projeye hala onay bekliyoruz. O zamana kadar onay çıkmazsa, Muğla Menteşe'de oynayacağız. Öte yandan bu işin bir de maddi kaygısı var." ifadelerini kullandı.

        Takımın Süper Lig'de kalması ve sürdürülebilirliği için sponsorluk anlamında özel sektörden destek gerektiğinin altını çizen Çağlar, şunları söyledi:

        "Sadece saha içi koltuklardan 10 milyon liraya yakın kombine geliri bekliyoruz. Bu parayı içerden koyacağız. Bu durum sürdürülebilir değil. Bu işi teşvik etmek istiyorsak, önünü açmak gerekiyor. Bu konuda yönetmeliğin de değişmesi gerekiyor. İl ve ilçe takımlarının ayrı salon yönetmeliği olması lazım. Eğer bu yıl bize izin vermezlerse, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa şehirlerinin ilçeleri hariç salonu olmayan hiçbir ilçe takımı ve yatırımcı bu yola baş koymasın. Çünkü devletimiz de salon konusunda talebe yetişemiyor. Sonuçta 70'e yakın altyapı oyuncumuz var ve bu oyunculara A takımı hedeflememiz gerekiyor. Bu takımın Süper Lig'de kalması herkesin maddi manevi kazanması demek. Bu iş Bodrum'da olursa ve Bodrum'a değer katarsa kıymetli. Bodrum'un bu anlamda kısa zamanda basketbol şehri olacağına inanıyorum."

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