Bodrum'da öğrencilerden sokak hayvanlarına ziyaret

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde yaz okulu eğitimi gören 80 öğrenci, Bodrum Belediyesi Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan hayvanları ziyaret etti.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı Torba Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden yaz okulu öğrencileri ve öğretmenleri, merkezi gezerek ilgililerden işleyişle ilgili bilgiler aldı. Öğrenciler, sokak hayvanlarıyla vakit geçirirken yanlarında can dostları için getirdikleri mama ve oyuncakları da veteriner hekimlere teslim etti.

Merkezi ziyaret edenlerden öğretmen Ercan Kontaş, merkezi çok beğendiklerini belirterek, ziyaretten öğrencilerin de çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdür Vekili Engin Doğan da ziyaretlerin çocukların küçük yaşta hayvan sevgisi kazanmaları için önemli olduğunu vurguladı. Böyle ziyaretleri çok önemsediklerini söyleyen Doğan, diğer okulları da merkeze beklediğini belirtti.

Bodrum Belediyesi geçici bakımevlerinde yaşamını sürdüren farklı ırk ve yaşlardaki sahipsiz hayvanlara yuva olmak isteyenlerin www.bodrum.bel.tr adresinden ilanları takip edebileceği belirtildi.