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        TVF Spor Lisesini kazanan 14 yaşındaki Bodrumlu Aslı'nın hedefi milli takım

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2023 - 13:55
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        TVF Spor Lisesini kazanan 14 yaşındaki Bodrumlu Aslı'nın hedefi milli takım
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        MUĞLA (AA) - Ankara Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Spor Lisesini kazanan 14 yaşındaki Bodrumlu voleybolcu Aslı Sertdemir, milli takım oyuncusu olmak istiyor.

        İlçede faaliyet gösteren Bodrum Voleybol Spor Kulübü, Başkan ve antrenör Taner An yönetiminde altyapıdan akademik anlamda sporcular yetiştiriyor.

        Yaz okulu kapsamında voleybol öğrenmeye başlayan ve bu branşta başarı gösteren sporculardan bazıları da profesyonel olarak seçiliyor. Bu sporcular kulüp bünyesinde antrenmanlar yaparak akademik spor hayatına hazırlanıyor.

        Bodrum Voleybol Spor Kulübü Başkanı ve antrenörü Taner An, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulüp olarak 10 yıldır altyapıdan akademik anlamda sporcuları desteklediklerini söyledi.

        Milli takım başta olmak üzere Sultanlar Ligi ve çeşitli kulüplere oyuncu yetiştirdiklerini bundan da mutlu olduklarını ifade eden An, "Geçen yıl da voleybol lisesine gönderdiğimiz Ceylin Nira Kılıç'dan sonra bu yıl da Aslı Sertdemir'i göndermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Sertdemir'in antrenmanları kulüp olarak devam ediyor. Sporcumuz TVF Spor Lisesi okul takımında da antrenmanlara çıkacak. Kendisinden büyük başarılar bekliyoruz." diye konuştu.

        14 yaşındaki Aslı Sertdemir de voleybolu çok sevdiğini, 3 yıldır da bu branşla ilgilendiğini ifade etti.

        TVF başarısını antrenörü Taner An sayesinde elde ettiğini aktaran Sertdemir, "Hedefim milli takım oyuncusu ve antrenörü olmak. Hedeflerimi gerçekleştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Umarım başarabilirim. Milli takım oyuncusu Melissa Vargas'ı örnek alıyorum. Umarım bende bu branşta iyi bir başarı gösteririm." diye konuştu.

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