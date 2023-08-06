Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Macar piyanist Gabor Farkas'ı konuk etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 00:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Macar piyanist Gabor Farkas'ı konuk etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MUĞLA (AA) - 20. Uluslararası Gümüşlük Müzik Festivali, Macar piyanist Gabor Farkas konseriyle devam etti.

        Bosfor Turizmin ana sponsorluğunda, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen festival, "Taşta" konserleri serisinde

        kendi kuşağının en iyilerinden biri olarak gösterilen Macar piyanist Farkas'ı ağırladı.

        Liszt Enstitüsü Macar Kültür Merkezi desteğiyle Türkiye'ye davet edilen piyanist Gabor Farkas, Antik Taş Ocağı'nda Bodrumlu klasik müzikseverlere unutulmaz anlar yaşattı.

        Klasik müzikte özellikle romantik döneme vurgu yapan, seçkin ve çok geniş repertuvara sahip, kendi kuşağının en iyi piyanistlerinden biri olarak gösterilen Farkas, konserinde Liszt, Debussy, Ravel, Bach gibi bestecilerin eserlerine yer verdi.

        Festival, 28 Ağustos'a kadar sürecek.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı

        Benzer Haberler

        20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı
        20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı
        Bodrum'da 20´nci Bale Festivali´ne yoğun ilgi
        Bodrum'da 20´nci Bale Festivali´ne yoğun ilgi
        Bodrum'da karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
        Bodrum'da karaya oturan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
        Bodrum'da kayalıklara oturan gulet battı, 3 kişi kurtarıldı
        Bodrum'da kayalıklara oturan gulet battı, 3 kişi kurtarıldı
        TVF Spor Lisesini kazanan 14 yaşındaki Bodrumlu Aslı'nın hedefi milli takım...
        TVF Spor Lisesini kazanan 14 yaşındaki Bodrumlu Aslı'nın hedefi milli takım...
        Bodrum'da ormanlık alana devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı
        Bodrum'da ormanlık alana devrilen çekicinin sürücüsü yaralandı