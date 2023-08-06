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        Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 13:38
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        Bodrum açıklarında 6 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 6 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen lastik bottaki 6 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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