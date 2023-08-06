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        Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 23:07
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        Bodrum'da yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, yüzerek yurt dışına geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        İlçe açıklarında yüzerek İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan 2 düzensiz göçmenin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, denizin yüzeyindeki 2 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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